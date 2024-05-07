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11:36, 7 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумской области

В городе Белополье Сумской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leo Correa / AP

В городе Белополье Сумской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как уточняется, в населенном пункте видны столбы дыма. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе воздушная тревога не объявлялась.

6 мая в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошел взрыв. При этом не сообщалось, где именно он прогремел. Кроме того, взрывы были слышны в Харькове. В области объявлялась воздушная тревога. Предупредительные сигналы также действовали в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях страны.

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      Кристина Есикова
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