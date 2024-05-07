Стало известно о взрывах в Сумской области

В городе Белополье Сумской области произошли взрывы

В городе Белополье Сумской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как уточняется, в населенном пункте видны столбы дыма. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе воздушная тревога не объявлялась.

6 мая в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошел взрыв. При этом не сообщалось, где именно он прогремел. Кроме того, взрывы были слышны в Харькове. В области объявлялась воздушная тревога. Предупредительные сигналы также действовали в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях страны.