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17:07, 6 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Харькове произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове прогремел еще один взрыв», — сказано в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, она действует еще в нескольких украинских регионах. Предупредительные сигналы слышны в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях страны.

Ранее в нескольких районах Харькова и Сумской области после взрывов исчез свет. Уточнялось, что электричества не было в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. 4 мая сообщалось, что в Харькове в течение дня произошло четыре серии взрывов.

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      Кристина Есикова
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