Два украинских региона остались без электричества после взрывов

«Общественное»: в Харькове и Сумской области исчез свет после взрывов

В ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Отмечается, что электричество отсутствует в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичная проблема наблюдается в некоторых районах Харькова.

Ранее в Сумах дважды произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В субботу, 4 мая, сообщалось, что в Харькове в течение дня произошло четыре серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщал об атаке российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.