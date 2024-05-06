В Сумах произошли новые взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли новые взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли новые взрывы. Об этом сообщает «24 канал».

«Еще слышны взрывы в Сумах», — говорится в сообщении. В области объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электричеством в городе.

В субботу, 4 мая, сообщалось, что в Харькове в течение дня произошло четыре серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщал об атаке российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.