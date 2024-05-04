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22:05, 4 мая 2024Бывший СССР

В Харькове четвертый раз за сутки произошли взрывы

«Страна.ua»: власти сообщили о новых взрывах в Харькове

Фото: Алексей Тарасов / Unsplash

В Харькове четвертый раз за сутки произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на местное руководство.

Уточняется, что атака была зафиксирована в Новобаварском районе.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. По его словам, Вооруженные силы России совершили атаку и дважды ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе города.

Тем временем в Днепропетровской области Украины была повреждена энергетическая инфраструктура. Объекты были повреждены в ночь на 4 мая. Для покрытия образовавшегося в энергосистеме дефицита пришлось привлечь аварийную помощь.

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      Маргарита Пименова
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