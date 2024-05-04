В Днепропетровской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Минэнерго Украины: в Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура

В Днепропетровской области Украины была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщает Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что объекты были повреждены в ночь на субботу, 4 мая. Там также отметили, что для покрытия образовавшегося в энергосистеме дефицита пришлось привлечь аварийную помощь из соседних европейских стран. На текущие сутки в министерстве прогнозируют импорт электроэнергии в объеме 5712 мегаватт-часов.

Ранее стало известно, что после взрывов в городе Павлограде Днепропетровской области начались перебои с электричеством. Позднее о взрывах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.