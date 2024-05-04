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12:44, 4 мая 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Минэнерго Украины: в Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровской области Украины была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщает Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что объекты были повреждены в ночь на субботу, 4 мая. Там также отметили, что для покрытия образовавшегося в энергосистеме дефицита пришлось привлечь аварийную помощь из соседних европейских стран. На текущие сутки в министерстве прогнозируют импорт электроэнергии в объеме 5712 мегаватт-часов.

Ранее стало известно, что после взрывов в городе Павлограде Днепропетровской области начались перебои с электричеством. Позднее о взрывах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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      Алевтина Запольская
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