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11:46, 7 мая 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о серии ударов по расположениям ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по расположениям ВСУ в Харьковской области
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: РИА Новости

Российская армия ударила по расположениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, серия ударов Вооруженных сил (ВС) России по скоплениям украинских военных была нанесена поздно вечером 6 мая. Лебедев уточнил, что солдаты ВСУ занимали частные дома в селе Липцы. Также российские военные поразили расположение украинских бойцов в Боровой.

Вместе с тем представитель пророссийского подполья рассказал о «прилете» по личному составу ВСУ в селах Казачья Лопань и Черкасские Тишки. Помимо этого, добавил Лебедев, российские военные нанесли удары по скоплениям украинской техники во время разгрузки боекомплектов в Золочеве и Петропавловке.

В понедельник 6 мая в Харькове раздалась серия взрывов. В Харьковской области и еще в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Екатерина Грищенко
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