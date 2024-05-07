В подполье рассказали о серии ударов по расположениям ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по расположениям ВСУ в Харьковской области

Российская армия ударила по расположениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, серия ударов Вооруженных сил (ВС) России по скоплениям украинских военных была нанесена поздно вечером 6 мая. Лебедев уточнил, что солдаты ВСУ занимали частные дома в селе Липцы. Также российские военные поразили расположение украинских бойцов в Боровой.

Вместе с тем представитель пророссийского подполья рассказал о «прилете» по личному составу ВСУ в селах Казачья Лопань и Черкасские Тишки. Помимо этого, добавил Лебедев, российские военные нанесли удары по скоплениям украинской техники во время разгрузки боекомплектов в Золочеве и Петропавловке.

В понедельник 6 мая в Харькове раздалась серия взрывов. В Харьковской области и еще в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.