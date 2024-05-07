PR-директор Сукачева отреагировала на новость о его отказе ехать в тур по России

PR-директор Сукачева назвала новость об отказе певца ехать в тур по РФ фейком

PR-директор рок-музыканта Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова отреагировала на появившуюся в сети новость о том, что артист отказался ехать в концертный тур по России после срыва выступлений. Об этом она сообщила в разговоре с News.ru.

Собеседница издания заявила, что информация о нежелании исполнителя выступать в РФ не соответствует действительности. Она призвала представителей прессы обращаться к официальным источникам и проверять информацию в верифицированных аккаунтах Сукачева в социальных сетях.

Рогожникова добавила, что рок-музыкант уже запланировал несколько концертов в России — 12 июля артист планирует выступить в Москве: «Обращаться в суд из-за этой публикации мы не будем. Они словно какую-то дурость на заборе написали. Не обращаться же в суд, чтобы эту дурость стерли, смысла нет. Но, к сожалению, приходится давать опровержение».

Ранее появилась информация о том, что после массовой отмены концертов в регионах Сукачев решил отказаться от тура по городам России и давать только частные выступления. Их стоимость снизилась с девяти миллионов рублей до семи.