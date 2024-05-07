Mash: Гарик Сукачев отказался выступать в регионах России после срыва тура

Рок-музыкант Гарик Сукачев отказался давать концертный тур по России после срыва выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После массовой отмены концертов в регионах Сукачев готов давать только частные выступления, уточнил источник. Их стоимость снизилась с девяти миллионов рублей до семи.

Музыкант не планирует в ближайшее время гастролировать с концертами, он решил сосредоточиться на постановке спектакля в столичном театре «Современник», отметил Mash.

Ранее поклонники Сукачева обвинили его коллектив в мошенничестве после отмены шести концертов в российских городах и невозврате денег за билеты. По данным СМИ, причиной срыва выступлений группы Сукачева в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях, которые должны были состояться с 12 апреля по 26 мая, стали действия компании, занимавшейся их организацией.