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11:48, 7 мая 2024Культура

Гарик Сукачев отказался давать концертный тур по России

Mash: Гарик Сукачев отказался выступать в регионах России после срыва тура

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Рок-музыкант Гарик Сукачев отказался давать концертный тур по России после срыва выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После массовой отмены концертов в регионах Сукачев готов давать только частные выступления, уточнил источник. Их стоимость снизилась с девяти миллионов рублей до семи.

Музыкант не планирует в ближайшее время гастролировать с концертами, он решил сосредоточиться на постановке спектакля в столичном театре «Современник», отметил Mash.

Ранее поклонники Сукачева обвинили его коллектив в мошенничестве после отмены шести концертов в российских городах и невозврате денег за билеты. По данным СМИ, причиной срыва выступлений группы Сукачева в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях, которые должны были состояться с 12 апреля по 26 мая, стали действия компании, занимавшейся их организацией.

ЖЗЛ
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