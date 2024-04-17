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10:43, 17 апреля 2024Культура

Поклонники Сукачева обвинили его в мошенничестве из-за отмены концертов

Сукачева обвинили в мошенничестве из-за отмены концертов по вине организатора

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Поклонники российского рок-музыканта Гарика Сукачева обвинили его коллектив в мошенничестве после отмены шести концертов в российских городах и невозврате денег за билеты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной срыва выступлений группы Сукачева в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях, которые должны были состояться с 12 апреля по 26 мая, стали действия компании, занимавшейся их организацией.

Организация «Бэст ивентс Раша» пообещала коллективу создать самые комфортные условия для проведения тура, однако не купила группе билеты, не забронировала номера в гостиницах, не арендовала транспорт и не предоставила оборудование для концертов.

Помимо этого, на купленных поклонниками Сукачева билетах были указаны разные фирмы Владимира Казыханова, являющегося руководителем «Бэст ивентс Раша», из-за чего фанаты не смогли вернуть за них деньги и обвинили артиста в обмане.

Отмечается, что как только Сукачев узнал об отмене выступлений, то сразу же вернул за них предоплату, а потому не может быть ответственен за возврат средств за билеты. Его представители подчеркнули, что одним из выходов из ситуации является подача на Казыханова в суд.

В 2021 году иск на организатора подал Элджей, так как тот сорвал тур певца. Известно, что Казыханову принадлежит несколько фирм по организации мероприятий, часть их которых или считается неблагонадежной, или ликвидирована.

Ранее стал известен гонорар певицы Лолиты за частные выступления после ее участия в «голой вечеринке».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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