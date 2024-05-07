Подростка арестовали за вооруженное нападение на охранника российского храма

В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма накануне Пасхи

Калининский районный суд в Новосибирске заключил под стражу 16-летнего гражданина Киргизии, который накануне Пасхи напал на охранника храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» (Абалацкая). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Юноша пробудет под стражей до 3 июля 2024 года. По предварительной версии, днем 3 мая он по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти нанес потерпевшему три удара в голову и шею.

Об инциденте стало известно 6 мая. Сообщалось, что подросток вбежал в храм, а охранник, заподозрив неладное, нажал тревожную кнопку и постарался остановить его. Дебошира задержали прибывшие сотрудники полиции.