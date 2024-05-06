Вооруженный ножом юноша напал на охранника храма накануне Пасхи

В Новосибирске задержали напавшего на охранника храма накануне Пасхи

В Новосибирске задержали 16-летнего юношу, напавшего в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» на охранника накануне Пасхи. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По данным издания, вечером 3 мая вооруженный молодой человек в маске вбежал в церковь на улице Богдана Хмельницкого. Охранник, заподозрив неладное, нажал тревожную кнопку и постарался остановить его, но нарушитель порядка выхватил нож и нанес мужчине удары в голову и ключицу.

Прибывшие полицейские задержали дебошира, материалы дела переданы в следственный комитет.

В марте полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в попытке ограбления православного храма в Краснодаре.