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18:25, 13 марта 2024Силовые структуры

Двое россиян ограбили храм и попались силовикам

Силовики задержали 2 мужчин, пытавшихся ограбить православный храм в Краснодаре

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в попытке ограбления православного храма в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленниками оказались 33-летний местный житель и 32-летний уроженец Нижегородской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным ведомства, все произошло в помещении православного Прихода Свято-Ильинского храма на улице Октябрьской в Краснодаре. Скрыв лицо медицинской маской, житель Нижегородской области повредил защитное стекло на иконе строительной отверткой и похитил оттуда 420 золотых и серебряных изделий, а также бижутерию. Когда его действия заметили прихожане, мужчина выбросил украшения и попытался скрыться на автомобиле без номеров под управлением его сообщника.

Злоумышленников задержали на съемной квартире. Одного из них суд поместил под стражу, а другого оставил под подпиской о невыезде.

Ранее дело по той же статье возбудили и в отношении грабителей ювелирного магазина в Подмосковье. Решением суда фигурантов заключили под стражу.

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      Олеся Мицкевич
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