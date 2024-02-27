Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россияне украли больше 100 украшений из магазина

В Подмосковье полиция задержала 2 подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Оба мужчины ранее были судимы.

По версии следствия, грабители действовали по ранее разработанному плану. Они подошли к магазину в черных масках и солнцезащитных очках. Один из них остался около входа, а другой подошел к прилавку, разбил несколько витрин и высыпал драгоценности в свой рюкзак. Затем оба скрылись. Им удалось похитить 155 ювелирных изделий.

Силовики смогли быстро выйти на их след и задержать по адресам проживания. В квартире одного из подозреваемых нашли бирки от ювелирных изделий. Сейчас ищут похищенное.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который украл шубу с витрины магазина в центре города.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше