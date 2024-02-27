Россияне украли больше 100 украшений из магазина

В Подмосковье полиция задержала 2 подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

В Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Оба мужчины ранее были судимы.

По версии следствия, грабители действовали по ранее разработанному плану. Они подошли к магазину в черных масках и солнцезащитных очках. Один из них остался около входа, а другой подошел к прилавку, разбил несколько витрин и высыпал драгоценности в свой рюкзак. Затем оба скрылись. Им удалось похитить 155 ювелирных изделий.

Силовики смогли быстро выйти на их след и задержать по адресам проживания. В квартире одного из подозреваемых нашли бирки от ювелирных изделий. Сейчас ищут похищенное.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который украл шубу с витрины магазина в центре города.