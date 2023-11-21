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11:39, 21 ноября 2023Силовые структуры

Мужчина украл дорогую шубу с витрины московского магазина и попал на видео

В Москве полиция задержала мужчину, который украл шубу с витрины магазина

В Москве полиция задержала мужчину, который украл шубу с витрины магазина в центре города. Момент преступления попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

На кадрах видно, как задержанный подходит к вешалке с шубами, которая стоит около входа в магазин, берет ближайшую к себе и кладет ее в рюкзак. После этого грабитель быстро уходит из магазина.

В ведомстве сообщили, что задержанный успел продать похищенное имущество, а полученные с этого деньги потратил. Своими действиями он нанес ущерб магазину в размере более 230 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что трое мужчин ограбили московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) на 130 тысяч рублей.

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      Варвара Митина
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