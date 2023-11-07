Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:23, 7 ноября 2023Ценности

Мужчины ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей

Трое мужчин вынесли из ЦУМа вещи бренда Brunello Cucinelli за 130 тысяч рублей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Трое мужчин ограбили московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) на 130 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что грабители посетили один из бутиков, где попытались вынести два головных убора люксового бренда Brunello Cucinelli. Преступники захотели украсть шапку стоимостью 49 950 рублей и капор за 77 900 рублей.

Однако на выходе из магазина сработала сигнализация, вследствие чего охранники задержали двоих злоумышленников, несмотря на их попытки скрыться. При этом третьему мужчине удалось сбежать с упомянутыми вещами. «Сейчас его ищут», — говорится в сообщении.

В августе Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск россиянина, купившего вещи люксовых брендов за бесценок в московском Центральном универсальном магазине. 19 июля житель Волгограда Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение одежду по цене от 19 до 129 рублей — в 846 раз ниже ее фактической стоимости. После этого сотрудники магазина отправили ему уведомление о том, что не смогут доставить данный заказ. Мужчина обратился в суд с требованием предоставить оплаченные товары.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В МВД Украины рассказали подробности гибели помощника Залужного

      СПБ Биржа объявила о смене гендиректора

      Командир «Ахмата» заявил о половине «чисто русских пацанов» в отряде

      В Кривом Роге второй раз за день произошли взрывы

      Раскрыта возможность получить два миллиона рублей

      Врачи раскрыли последствия выбора неправильных носков

      Священник помог российской библиотеке погрузиться в Смутное время

      В России отреагировали на слова Моргенштерна о возвращении

      Врач назвал простейший способ избежать травм в спортзале

      В Москве школьницу избили за попытку погладить собаку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости