Мужчины ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей

Трое мужчин вынесли из ЦУМа вещи бренда Brunello Cucinelli за 130 тысяч рублей

Трое мужчин ограбили московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) на 130 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что грабители посетили один из бутиков, где попытались вынести два головных убора люксового бренда Brunello Cucinelli. Преступники захотели украсть шапку стоимостью 49 950 рублей и капор за 77 900 рублей.

Однако на выходе из магазина сработала сигнализация, вследствие чего охранники задержали двоих злоумышленников, несмотря на их попытки скрыться. При этом третьему мужчине удалось сбежать с упомянутыми вещами. «Сейчас его ищут», — говорится в сообщении.

В августе Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск россиянина, купившего вещи люксовых брендов за бесценок в московском Центральном универсальном магазине. 19 июля житель Волгограда Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение одежду по цене от 19 до 129 рублей — в 846 раз ниже ее фактической стоимости. После этого сотрудники магазина отправили ему уведомление о том, что не смогут доставить данный заказ. Мужчина обратился в суд с требованием предоставить оплаченные товары.