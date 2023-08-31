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16:12, 31 августа 2023Ценности

Суд отклонил иск купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

Суд Волгограда отклонил иск купившего вещи за бесценок в ЦУМЕ Станислава Анохина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск россиянина, купившего вещи люксовых брендов за бесценок в московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ). Об этом сообщает РИА Новости.

19 июля житель Волгограда Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение одежду по цене от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже ее фактической стоимости. После этого сотрудники магазина отправили ему уведомление о том, что не смогут доставить заказ.

После этого мужчина подал в суд заявление с требованием предоставить оплаченные товары. В свою очередь, компания направила встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным, объяснив что подобные цены появились в приложении из-за технической ошибки. Однако Верховный суд решил встать на сторону покупателя.

Позже Анохин раскрыл подробности сделки. Россиянин рассказал, что доволен решением Верховного суда, хотя дело с ЦУМом еще не завершено. «Самое главное, что я здесь вижу: права потребителя должны исполняться всеми, будь то ЦУМ или другая организация. Если нарушил — прими меры, чтобы восстановиться. Не стоит уповать на собственную известность, громкое имя или авторитет. Нужно быть более клиентоориентированным», — высказался мужчина.

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    Мария Винар
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