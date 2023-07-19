Суд защитил купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

Житель Волгограда купил брендовые вещи в ЦУМе в 846 раз ниже их фактической стоимости

Верховный суд защитил россиянина, который купил вещи люксовых брендов за бесценок в московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ). Об этом сообщает ТАСС.

Житель Волгограда Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение одежду по цене от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже ее фактической стоимости. После этого сотрудники магазина отправили ему уведомление о том, что не смогут доставить заказ.

В связи с этим мужчина подал в суд заявление с требованием предоставить оплаченные товары. В свою очередь, компания направила встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. При этом представители ЦУМа объяснили, что подобные цены появились в приложении из-за технической ошибки.

Согласно информации, суды трех инстанций встали на защиту компании, но Верховный суд России отменил их решения. Отмечается, что заседание по данному делу пройдет в Дзержинском районном суде Волгограда 10 августа.

В июне 2022 года стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Так, блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. В первую очередь она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.