ВС признал законным пожизненный срок напавшему на российский вуз студенту

Верховный суд оставил пожизненный срок студенту, напавшему на вуз в Перми

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненный срок за нападение на университет в Перми. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассмотрел кассационную жалобу осужденного и оставил приговор без изменений.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооруженный гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате шесть человек получили летальные ранения, более 57 — пострадали. Обезвредить 19-летнего студента смогли полицейские, применив табельное оружие.

Пермский краевой суд в декабре 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению и обязал выплатить многомиллионные компенсации. О его обращении в высшую судебную инстанцию с просьбой о смягчении наказания стало известно в конце 2023 года.

