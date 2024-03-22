Устроивший стрельбу в российском вузе попросил о смягчении пожизненного срока

Верховный суд рассмотрит просьбу Бекмансурова о смягчении пожизненного срока

Верховный суд России рассмотрит жалобу бывшего студента Тимура Бекмансурова на приговор, по которому он получил пожизненный срок за стрельбу в Пермском университете. Об этом говорится на сайте суда.

Жалоба осужденного передана на рассмотрение 4-му составу уголовной коллегии. Дата слушаний пока не назначена.

Об обращении Бекмансурова в высшую судебную инстанцию с просьбой о смягчении наказания стало известно в конце 2023 года.

28 июня 2023 года 4-й апелляционный суд общей юрисдикции отказался снизить ему максимальный срок, несмотря на полное признание вины, раскаяние и помощь следствию. Экс-студента также обязали выплатить более 25 миллионов рублей пострадавшим и их родственникам.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате шесть человек получили летальные ранения, более 57 — пострадали. На тот момент стрелявшему было 19 лет.