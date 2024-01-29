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09:59, 29 января 2024Силовые структуры

Осужденный за стрельбу в пермском вузе обратился в Верховный суд

Бекмансуров подал жалобу в Верховный суд РФ на пожизненный срок за стрельбу

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

Бывший студент Тимур Бекмансуров, осужденный на пожизненный срок за стрельбу в Пермском университете, обратился в Верховный суд России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подал жалобу на приговор, вынесенный ему 28 декабря 2022 года.

28 июня 2023 года Апелляционный суд отказался смягчить Бекмансурову наказание, несмотря на его полное признание вины, раскаяние и помощь следствию. Его также обязали выплатить более 25 миллионов рублей пострадавшим и их родственникам.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате шесть человек получили летальные ранения, более 57 — пострадали. На тот момент стрелявшему было 19 лет.

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      Любовь Ширижик
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