Суд отказался смягчить наказание устроившему стрельбу в пермском вузе

Суд оставил стрелявшему в пермском вузе Тимуру Бекмансурову пожизненное заключение

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бекмансуров, приговоренный к пожизненному заключению, и его защита просили о смягчении наказания, так как он полностью признал вину, раскаялся и помогал следствию. Однако прокуратура выступила против этих требований и указала на ряд процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции. В итоге апелляционная инстанция постановила устранить эти нарушения.

Кроме этого, Бекмансурову придется выплатить более 25 миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 — были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения. На тот момент стрелявшему было 19 лет.

Многие студенты прыгали из окон, надеясь спастись. Обезвредить Тимура Бекмансурова удалось лейтенанту ДПС Константину Калинину, который первым прибыл на место трагедии.