Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:14, 28 июня 2023Силовые структуры

Суд отказался смягчить наказание устроившему стрельбу в пермском вузе

Суд оставил стрелявшему в пермском вузе Тимуру Бекмансурову пожизненное заключение

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бекмансуров, приговоренный к пожизненному заключению, и его защита просили о смягчении наказания, так как он полностью признал вину, раскаялся и помогал следствию. Однако прокуратура выступила против этих требований и указала на ряд процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции. В итоге апелляционная инстанция постановила устранить эти нарушения.

Кроме этого, Бекмансурову придется выплатить более 25 миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 — были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения. На тот момент стрелявшему было 19 лет.

Многие студенты прыгали из окон, надеясь спастись. Обезвредить Тимура Бекмансурова удалось лейтенанту ДПС Константину Калинину, который первым прибыл на место трагедии.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    В России предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили. Когда авторынок придет в норму?
    Воспитательницу обвинили в избиении детей-инвалидов в российском детсаду
    Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден
    Волонтерка случайно рассекретила присутствие западных инструкторов в Краматорске
    Власти захотели запретить зарубежные аппараты ИВЛ в госбольницах
    На Украине порассуждали о будущих «главных событиях» контрнаступления ВСУ
    Суд отказался смягчить наказание устроившему стрельбу в пермском вузе
    Сеул ввел санкции против гражданина России за помощь Северной Корее
    Два российских фрегата заметили около Тайваня
    В России решили создать приложения для выявления обострения шизофрении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.