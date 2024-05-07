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17:21, 7 мая 2024Силовые структуры

Напавший на университет Бекмансуров подал апелляцию об отмене пожизненного срока

Shot: напавший на ВУЗ Бекмансуров подал апелляцию об отмене пожизненного срока
Начало событий в новости ВС признал законным пожизненный срок напавшему на российский вуз студенту

Кадр: Telegram-канал Shot

Напавший на Пермский университет и устроивший там стрельбу из ружья Тимур Бекмансуров подал апелляцию об отмене пожизненного срока. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, Бекмансуров попытался доказать, что он сошел с ума и решение о его пожизненном заключении необходимо отменить. Он называет себя слабоумным, говорит, что страдает психозом, и что медэксперты ошиблись и не обратили внимание на его самочувствие. Во время заседания прокурор сообщил, что слабоумия и психозов у подсудимого нет. По его словам, он намеренно расправился с пострадавшими.

Стрелок подавал две апелляции и одну кассационную жалобу. Во время одного из заседаний он заявил, что с ним «плохо поступили» и провели неверные экспертизы. Изначально врачи рассматривали версию о наличии у подсудимого трех диагнозов: смешанное расстройство, шизофрения и эмоционально-неустойчивое расстройство. Однако ни один из диагнозов не подтвердился. Бекмансуров рассказал, что ему давали транквилизаторы и именно это повлияло на то, что результаты экспертиз не выявили у него психических отклонений.

Ранее Верховный суд России признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненный срок.

20 сентября 2021 года первокурсник, студент юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу из ружья в своем вузе. Тогда он выстрелил в шестерых человек. От полученных ранений они не выжили, также от стрельбы пострадали 23 человека. Еще 17 получили травмы, выпрыгивая из окон.

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      Анна Габай
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