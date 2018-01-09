Опубликована улучшенная версия мема с Кайло Реном в штанах до пупка

В сети обратили внимание на обновленный мем с персонажем из восьмого эпизода «Звездных войн» Кайло Реном. Кадр в высоком качестве был опубликован пользователем Twitter с ником TheAlanJohnson.

«Disney выпустили официальную заставку рабочего стола с обнаженным по пояс Кайло Реном в высоком разрешении», — сообщил он.

Пост набрал более четырех тысяч лайков, двух тысяч репостов и привлек пользователей социальной сети, которые принялись хвалить компанию за поддержку одного из самых популярных мемов, связанных со вселенной «Звездных войн». «Я собираюсь поставить себе это на заставку, и я говорю совсем не про смартфон», — заявил один из них.

«Это лучшее, что Disney могли сделать для фанатов саги», — поддержал его другой, отметив, что теперь поклонники вселенной Джорджа Лукаса смогут делать «высококачественные мемы в самом высоком качестве».

Большинство подписчиков TheAlanJohnson принялись публиковать свои варианты вирусной интернет-шутки. Они уже успели добавить на картинку Канцлера Палпатина и поиздеваться над необычайно длинным шрамом Кайло Рена. «Ничего себе царапина», — в шутку удивились они.

Мем с обнаженным по пояс Кайло Реном в исполнении американского актера Адама Драйвера распространился по сети в конце 2017 года и превратился в массовый флешмоб. В Instagram под хештегом #kylorenchallenge было опубликовано более четырех тысяч снимков.

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