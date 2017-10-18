Орудующий веслом ежик-экстремал атаковал «Звезду смерти» и снялся в «Титанике»

Фотография сидящего в миниатюрной байдарке японского ежика по кличке Азуки привлекла внимание пользователей крупнейшего развлекательного портала Reddit. Снимок был опубликован юзером с ником Urbinsanity в специальном разделе «Фотошоп-битвы», набрал более 68 тысяч лайков и вдохновил креативных посетителей ресурса на создание множества фотожаб с животным.

Изображение: Mal3ficent / reddit 1 /5

С легкой руки пользователей Reddit Азуки поучаствовал в чемпионате по гребному слалому, вместе с повстанцами атаковал «Звезду смерти» из «Звездных войн», спрыгнул с водопада на байдарке, снялся в «Титанике» и сразился на палках в противостоянии между США и Канадой.

Пользователи ресурса даже создали гифки, на которых заставили зверька заняться рафтингом — спортивным сплавом по горной реке.

Изображение: Mal3ficent / reddit

Азуки — популярный еж из Instagram, где его хозяин публикует снимки животного в различных миниатюрных нарядах. На его аккаунт в социальной сети подписано более 180 тысяч человек.