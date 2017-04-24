Новая форма сотрудников «Макдоналдса» напомнила пользователям о «Звезде смерти»

В сети активно обсуждают новую униформу работников сети ресторанов «Макдоналдс». На это обратило внимание издание Mashable.

Компания работала над новой формой совместно с модельерами Уорейром Босуэллом и Бинду Ривасом. По словам представителей сети ресторанов, они попытались учесть все пожелания клиентов и работников.

Пользователи соцсетей тем не менее разглядели в серой одежде намек на скорое пришествие антиутопического будущего или мировое господство авторитарных режимов.

Некоторые вспомнили о том, что в фильмах «Голодные игры» жители угнетенных дистриктов носили практически идентичную униформу.

«Новая форма для работников "Макдоналдса": обслуживаем имперских штурмовиков на "Звезде смерти" в далекой-далекой галактике».

Многие принялись шутить о том, что популярная сеть добралась до космоса и открыла ресторан на «Звезде смерти». По мнению пользователей, одежда очень походит на форму персонала станции из киносаги «Звездные войны».

— Parmeson and Pinot (@ParmesonP) 23 апреля 2017, 14:39

Юзер с ником @ParmesonP заметил, что в новой форме сотрудники ресторанов будут выглядеть как жители стран с жесткой системой управления. Он отметил, что скоро работникам выдадут список разрешенных причесок, намекнув на популярную байку о жителях КНДР.

