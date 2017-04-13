Ребенок научился водить машину благодаря YouTube и отвез сестру в «Макдоналдс»

Ребенок научился водить машину по обучающим видео на YouTube, а затем отвез свою сестру в «Макдоналдс». Об этом сообщает The Telegraph.

Когда отец рано ушел спать, а мать задремала на диване, восьмилетний житель города Ист Палестин (штат Огайо, США) и его четырехлетняя сестра пробрались в гараж и взяли автомобиль.

По словам очевидцев, дети проехали на машине более полутора километров. На пути встречались несколько поворотов, но мальчик смог успешно их преодолеть. Свидетели также утверждают, что ребенок соблюдал все правила дорожного движения.

В заведении детей заметил друг семьи и проследил за ними до приезда полиции — сотрудники правоохранительных органов получили несколько сообщений о том, что ребенок находился за рулем машины, и прибыли в «Макдоналдс». Мальчик рассказал им, что научился всему благодаря YouTube.

Ко времени прибытия стражей порядка брат и сестра успели съесть по чизбургеру, а затем их отвезли домой.

В январе сообщалось, что американка Кара Брукинс из города Брайант, штат Арканзас, вместе с детьми построила дом, основываясь только на инструкциях из обучающих видеороликов на YouTube. Семье удалось построить дом с пятью спальнями, тремя гаражами и двухэтажным домиком на дереве.