Мать-одиночка построила дом с помощью обучающих видео на YouTube

Американка Кара Брукинс (Cara Brookins) из города Брайант, штат Арканзас, вместе с детьми построила дом, основываясь только на инструкциях из обучающих видеороликов на YouTube. Об этом сообщает The Independent.

Женщина рассказала, что ушла с четырьмя детьми от мужа из-за постоянных ссор, и ее семья нуждалась в новом, безопасном месте жительства. В 2007 году она решила построить дом мечты самостоятельно. Кара выкупила участок земли и взяла кредит на сумму 150 тысяч долларов. На все деньги она купила стройматериалы и необходимые инструменты.

На момент начала строительства двум дочерям Кары было 15 и 11 лет, а сыновьям — 17 и 2 года.

Члены семьи не представляли, как строятся дома, но это их не остановило. По словам матери, вместе они посмотрели тысячи видеороликов, которые здорово им помогли.

В итоге женщине с детьми удалось построить дом с пятью спальнями, тремя гаражами и двухэтажным домиком на дереве.

После окончания строительства Кара призналась, что их задумка позволила объединить семью и научить детей правильному отношению друг к другу. В настоящее время женщина готовит к выпуску книгу «Как позволить дому построить семью».