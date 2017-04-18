Журналист показал все разрешенные в КНДР прически

Жителям Северной Кореи обоих полов доступны по 15 вариантов причесок. Об этом заявил финский журналист Мика Макелайнен (Mika Mäkeläinen), посетивший Пхеньян в середине апреля и побывавший на военном параде в честь 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Журналист сфотографировал и выложил в Twitter плакаты с разрешенными стилями причесок. Он утверждает, что северокорейским женщинам доступны 15 образов, причем услуга по окрашиванию волос полностью отсутствует.

Мужчинам также разрешены 15 стилей, и журналист в одном из салонов Пхеньяна попробовал «самое популярное предложение». «И это не как у (лидера КНДР — прим. «Ленты.ру») Ким Чен Ына», — заявил Макелайнен.

В марте 2014 года студентов северокорейских колледжей обязали носить такую же стрижку, как у лидера страны Ким Чен Ына. Девушкам, в свою очередь, рекомендовали выбирать прическу, как у жены вождя — Ли Соль Чжу.

Спустя год американский журнал Time сообщил, что Ким Чен Ын сменил прическу и форму бровей.

«Лента.ру» не знает, насколько достоверны утверждения финского журналиста Мики Макелайнена о доступности гражданам КНДР определенных типов причесок. Ранее в своей статье ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов заявлял, что ситуация с «утверждением» причесок в Северной Корее – это миф.