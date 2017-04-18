Соус из «Макдоналдс» продали за 15 тысяч долларов

Житель города Ипсвич (Великобритания) продал на eBay соус из «Макдоналдс» за 14,7 тысячи долларов (828 тысяч рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Как утверждается в материале издания, неизвестный покупатель приобрел редкий сычуаньский соус терияки из «Макдоналдс», выпущенный ограниченной партией к премьере диснеевского мультфильма «Мулан» в 1998 году. После продукт убрали из меню сети ресторанов быстрого питания.

По словам продавца, он обнаружил контейнер с соусом во время уборки салона старого автомобиля. «Я надеюсь, что его купит кто-то, кто действительно хочет съесть 20-летний соус. Я бы предпочел не продавать его коллекционеру», — говорилось в описании лота.

Отмечается, что продукт стал популярным после выхода первой серии третьего сезона мультсериала «Рик и Морти», в которой один из главных персонажей рассказал зрителям о своей одержимости сычуаньским соусом терияки из «Макдоналдс» и пообещал во что бы то ни стало отыскать его.

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Этого было достаточно для того, чтобы поклонники анимационного сериала устроили охоту за редким соусом и даже создали петицию с просьбой вернуть его в продажу.

На момент написания заметки цена «Сычуаньского соуса терияки» на eBay доходит до 55 тысяч рублей за контейнер.

В начале апреля на eBay появилось объявление о продаже фотографии сычуаньского соуса из «Макдоналдса», продавец которого запросил за лот 100 долларов. Но пользователи начали активно поднимать ставку. В итоге стоимость превысила 76 тысяч долларов.