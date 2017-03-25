Штирлица попытались продать на eBay

На крупной торговой интернет-площадке eBay появились две фотографии из фильма «Семнадцать мгновений весны» под видом редких снимков генералов нацистской Германии времен Второй мировой войны.

На первом снимке изображен советский актер Вячеслав Тихонов в костюме штурмбанфюрера Штирлица «с железным крестом и знаком НСДАПа». На втором — Леонид Куравлев, игравший оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана с подписью: «После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году». Каждый товар стоит около 170 рублей (2,99 доллара). Информация о том, что снимки являются кадрами из фильма, не приводится.

Изображение: Ebay 1 /2

«Это хорошая репродукция оригинальной фотографии Второй мировой войны», — указано в описании к каждому из лотов. Отмечается, что доставка возможна по всему миру.

«Семнадцать мгновений весны» — 12-серийный художественный фильм Татьяны Лиозновой, который вышел на экраны в 1973 году. Кинолента повествует о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии.

В конце прошлого года на eBay беженцы, проживавшие в Германии, пытались продать младенца за пять тысяч евро.