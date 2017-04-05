На eBay за фото соуса из «Макдоналдса» предложили четыре миллиона рублей

На eBay появилось объявление о продаже фотографии сычуаньского соуса из «Макдоналдса», который выпускался в 1998 году во время премьеры мультфильма «Мулан». На это обратило внимание издание Mashable.

В описании лота значится, что покупателю действительно достанется не соус, а изображение с ним в крайне низком качестве. К снимку прилагается автограф автора объявления. На старте аукциона продавец запросил 100 долларов и добавил, что сам считает эту цену смехотворно завышенной, но пользователи начали активно поднимать ставку, предлагая куда большие суммы. В настоящий момент за снимок предлагают более 76 тысяч долларов (свыше 4,2 миллиона рублей).

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Автор объявления — пользователь под ником definitelynotdanharmon («Точно не Дэн Хармон»). Это намек на имя одного из создателей мультсериала «Рик и Морти». В недавно вышедшей первой серии третьего сезона ленты один из героев пообещал отыскать порцию соуса, который не продается в ресторанах уже много лет.

Эти совпадения породили в сети несколько догадок. Так, часть пользователей считает аукцион удачным рекламным ходом, другие же обвиняют продюсера в желании заработать. Кроме того, некоторые из юзеров отмечают, что за ником definitelynotdanharmon явно скрывается самозванец, поскольку с аккаунта уже несколько лет совершаются покупки и организовываются аукционы, не связанные с деятельностью Дэна Хармона.

В феврале неизвестный выставил на аукционе на eBay кукурузную палочку Cheetos, очертаниями напоминающую ставшую мемом погибшую гориллу Харамбе. Максимальная ставка составила почти 100 тысяч долларов (около 5,8 миллиона рублей). По словам продавца с ником valuestampsinc, «копия Харамбе» предназначалась для ценителей редких вещей.