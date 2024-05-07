Правительство России во главе с Мишустиным сложило полномочия

Правительство России ушло в отставку. Распоряжение о сложении полномочий кабмина подписал 7 мая его председатель Михаил Мишустин.

«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации», — сказано в документе.

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

В кабмине отметили, что процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывает президент после утверждения кандидатуры Государственной думой. В течение недели после этого премьер-министр должен предоставить главе государства свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

После сложения полномочий правительство России по поручению президента продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Это определяет статья 117 Основного закона страны.

Матвиенко назвала срок рассмотрения кандидатур министров

Предполагаемый срок рассмотрения кандидатур министров назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Владимир Путин «не будет затягивать» с внесением кандидатур состава кабмина.

Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко выразила мнение, что в новом правительстве возможны перестановки, однако его костяк останется прежним и продолжит работу.

Кремль назвал возможный срок предложения Путиным кандидатуры премьера

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин может предложить кандидатуру нового премьер-министра уже 7 мая. Такого обращения президента «вполне можно ожидать», сказал он.

Также Песков, отвечая на вопрос, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации переизбранного главы государства, отметил, что «это уже не наше решение».

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле. Сразу после инаугурации российское правительство в соответствии с законом ушло в отставку. Следующее правительство будет избрано по новым правилам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию.