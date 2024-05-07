Песков ответил на вопрос о своих полномочиях после инаугурации Путина

Песков о своих полномочиях после инаугурации Путина: это уже не наше решение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации переизбранного главы государства Владимира Путина, заявил, что «это уже не наше решение». Слова официального представителя Кремля цитирует РИА Новости.

Песков занял должность заместителя руководителя администрации президента и пресс-секретаря Путина в 2012 году. В 2018 году его переназначили на этот пост.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин уже 7 мая может предложить кандидатуру премьера обновленного правительства России.

Во вторник, 7 мая, в Москве проходит инаугурация переизбранного президента России Владимира Путина, который занял первое место на выборах главы государства, проходивших с 15 по 17 марта. Начало торжественной церемонии запланировано на 12:00. В ходе мероприятия Путин принесет присягу и выступит с речью.