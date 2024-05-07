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13:01, 7 мая 2024Россия

Матвиенко назвала срок рассмотрения кандидатур министров

Спикер Совфеда Матвиенко: кандидатуры министров будут рассмотрены до 15 мая

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Кандидатуры федеральных российских министров будут внесены и рассмотрены до 15 мая 2024 года. Такой срок назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

В свою очередь, РИА Новости приводит заявление председателя Совфеда, в котором она заявляет, что вступивший в должность президента России Владимир Путин «не будет затягивать» с внесением кандидатур состава кабмина.

«Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены», — заявила Матвиенко.

Сегодня, 7 мая, кабинет министров в полном составе ушел в отставку. Это стандартная процедура, связанная со вступлением избранного президента в должность.

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      Марк Леонов
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