Матвиенко назвала срок рассмотрения кандидатур министров

Спикер Совфеда Матвиенко: кандидатуры министров будут рассмотрены до 15 мая

Кандидатуры федеральных российских министров будут внесены и рассмотрены до 15 мая 2024 года. Такой срок назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

В свою очередь, РИА Новости приводит заявление председателя Совфеда, в котором она заявляет, что вступивший в должность президента России Владимир Путин «не будет затягивать» с внесением кандидатур состава кабмина.

«Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены», — заявила Матвиенко.

Сегодня, 7 мая, кабинет министров в полном составе ушел в отставку. Это стандартная процедура, связанная со вступлением избранного президента в должность.