Матвиенко ответила на вопрос о кадровых перестановках в правительстве

Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве России

В России возможны кадровые перестановки в новом правительстве, однако его костяк останется прежним и продолжит работу, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Совфед, по ее словам, позитивно оценивает работу нынешнего состава кабмина. Правительство смогло обеспечить стабильность и уверенное развитие в условиях санкций и пандемии коронавируса, напомнила Матвиенко.

«С началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы», — отметила парламентарий.

Закон подразумевает, что правительство должно сложить свои полномочии в день инаугурации вновь избранного президента, после чего запускается процедура формирования нового кабинета министров. Премьер-министра и его заместителей утвердит Госдума, а руководителей МЧС, МВД, Минобороны, МИД и Минюста назначит глава государства по итогам консультации с Совфедом.

Инаугурация президента Владимира Путина пройдет 7 мая. Сенатор Андрей Клишас допускал, что на следующий день после церемонии, 8 мая, Дума рассмотрит кандидатуру премьер-министра.