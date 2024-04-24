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08:07, 24 апреля 2024Россия

Матвиенко ответила на вопрос о кадровых перестановках в правительстве

Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве России
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com

В России возможны кадровые перестановки в новом правительстве, однако его костяк останется прежним и продолжит работу, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Совфед, по ее словам, позитивно оценивает работу нынешнего состава кабмина. Правительство смогло обеспечить стабильность и уверенное развитие в условиях санкций и пандемии коронавируса, напомнила Матвиенко.

«С началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы», — отметила парламентарий.

Закон подразумевает, что правительство должно сложить свои полномочии в день инаугурации вновь избранного президента, после чего запускается процедура формирования нового кабинета министров. Премьер-министра и его заместителей утвердит Госдума, а руководителей МЧС, МВД, Минобороны, МИД и Минюста назначит глава государства по итогам консультации с Совфедом.

Инаугурация президента Владимира Путина пройдет 7 мая. Сенатор Андрей Клишас допускал, что на следующий день после церемонии, 8 мая, Дума рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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