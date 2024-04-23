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13:40, 23 апреля 2024Россия

Названа дата инаугурации Путина

Сенатор Клишас: инаугурация Путина состоится 7 мая

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Инаугурация Владимира Путина состоится во вторник, 7 мая. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, его цитирует ТАСС.

По его словам, накануне церемонии сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус. Не исключено, что на следующий день после инаугурации, 8 мая, Дума рассмотрит кандидатуру премьер-министра, добавил Клишас.

Закон подразумевает, что избранный президент может приступить к исполнению полномочий по истечению шести лет со дня вступления в должность руководителя страны, избранного на предыдущих выборах. В 2018 году инаугурация Путина прошла 7 мая.

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