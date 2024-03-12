Названа дата инаугурации президента России

РИА Новости: инаугурация президента России пройдет 7 мая

Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Такую дату во вторник, 12 марта, назвал РИА Новости источник в Государственной Думе.

Кроме того, стало известно, что на следующий день, 8 мая, будет рассмотрение Госдумой вопроса о назначении председателя правительства.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) 10 марта началось досрочное голосование на выборах президента России. Избиратели могут голосовать на придомовых территориях до 14 марта, с 15 по 17 марта — на стационарных участках.

Выборы президента России впервые в истории страны пройдут в трехдневном формате — с 15 по 17 марта. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

