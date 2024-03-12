Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 12 марта 2024Россия

Названа дата инаугурации президента России

РИА Новости: инаугурация президента России пройдет 7 мая

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Такую дату во вторник, 12 марта, назвал РИА Новости источник в Государственной Думе.

Кроме того, стало известно, что на следующий день, 8 мая, будет рассмотрение Госдумой вопроса о назначении председателя правительства.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) 10 марта началось досрочное голосование на выборах президента России. Избиратели могут голосовать на придомовых территориях до 14 марта, с 15 по 17 марта — на стационарных участках.

Выборы президента России впервые в истории страны пройдут в трехдневном формате — с 15 по 17 марта. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ на границе Белгородской области

      Актриса из фильма «Уроки французского» умерла в монастыре

      Россиянина без признаков жизни нашли в лесу на курорте Таиланда

      Блогерша нашла способ омолодиться с помощью йогурта

      Власти анонсировали возвращение большинства российских компаний из-за рубежа

      Названа дата инаугурации президента России

      Минобороны опубликовало новые кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ

      Обнаружен очередной таинственный стальной монолит

      Против угрожавшего жителям многоэтажки россиянина возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше