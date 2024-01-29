В России начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах

В РФ начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

В России с понедельника, 29 января, начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента. Он продлится до 11 марта, передает ТАСС.

Дистанционно проголосовать на выборах президента России смогут жители 29 регионов, в том числе Москвы и Вологодской области. В последнем регионе дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет впервые.

Чтобы дистанционно участвовать в выборах главы государства, избиратель должен зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru и подать заявку до 11 марта. Затем нужно дождаться уведомления с подтверждением заявки — с этого момента проголосовать избиратель сможет только электронно.

Аналогично онлайн смогут проголосовать и жители Москвы — им не придется подавать заявку на участие в голосовании, оно будет проходить с использованием специального программного обеспечения регионального портала mos.ru.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России. На предстоящих выборах президента России дистанционно потенциально смогут проголосовать 38 миллионов человек, считает глава ЦИК Элла Памфилова.