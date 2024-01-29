Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 29 января 2024Россия

В России начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах

В РФ начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России с понедельника, 29 января, начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента. Он продлится до 11 марта, передает ТАСС.

Дистанционно проголосовать на выборах президента России смогут жители 29 регионов, в том числе Москвы и Вологодской области. В последнем регионе дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет впервые.

Чтобы дистанционно участвовать в выборах главы государства, избиратель должен зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru и подать заявку до 11 марта. Затем нужно дождаться уведомления с подтверждением заявки — с этого момента проголосовать избиратель сможет только электронно.

Аналогично онлайн смогут проголосовать и жители Москвы — им не придется подавать заявку на участие в голосовании, оно будет проходить с использованием специального программного обеспечения регионального портала mos.ru.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России. На предстоящих выборах президента России дистанционно потенциально смогут проголосовать 38 миллионов человек, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше