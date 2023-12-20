Дистанционное голосование на выборах президента проведут в 29 регионах России

ЦИК РФ: дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России постановили провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году в 29 регионах страны. Соответствующее постановление приняли в среду, 20 декабря, передает РИА Новости.

«Потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей», — подчеркнула глава ЦИК России Элла Памфилова.

Дистанционное голосование проведут наряду с традиционным. Среди регионов-участников будут Москва, Севастополь и республика Крым, уточнили в ЦИК. В этом году в ДЭГ впервые примет участие Вологодская область, а Оренбургская и Тульская области решили отказаться от этого варианта.

Первые в истории России трехдневные президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В них также примут участие жители вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее 20 декабря стало известно, что ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента. Такое число желающих выдвинуться в президенты назвала Памфилова.