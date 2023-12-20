Названо число желающих выдвинуться в президенты России

Памфилова: поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборы президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента. Такое число желающих выдвинуться в президенты назвала глава комиссии Элла Памфилова, ее цитирует ТАСС.

«На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов», — сказала Памфилова. По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу, а заявки на применение онлайн-голосования на выборах главы государства подали 28 регионов.

Выборы в марте 2024-го впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК разрешил проведение голосования на выборах президента страны в новых регионах с введенным военным положением. Минобороны и ФСБ России сочли возможным проведение выборов президента в новых субъектах страны, в которых введено военное положение.

18 декабря Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах. Действующий президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру единогласно поддержала группа избирателей в количестве более 700 человек.