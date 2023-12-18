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16:53, 18 декабря 2023Россия

Путин подал документы для участия в выборах президента

Песков заявил, что Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Фото: Сергей Фадеичев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в выборах главы государства в марте 2024 года. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Действующий президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 16 декабря его кандидатуру единогласно поддержала группа избирателей в количестве более 700 человек.

Ранее московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы президента России председателя партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко.

С 15 по 17 марта 2024 года пройдут первые в истории России трехдневные президентские выборы. В них также примут участие жители вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областей.

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      Сергей Истомин
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