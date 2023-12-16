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14:22, 16 декабря 2023Россия

Избиратели поддержали самовыдвижение Путина на выборах президента

Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группа избирателей поддержала самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на собрании избирателей объявил, что решение о выдвижении Путина было принято единогласно.

Собрание группы избирателей прошло в концертном зале «Зарядье». От Центризбиркома России на нем присутствовала секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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