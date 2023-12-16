Избиратели поддержали самовыдвижение Путина на выборах президента

Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах

Группа избирателей поддержала самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на собрании избирателей объявил, что решение о выдвижении Путина было принято единогласно.

Собрание группы избирателей прошло в концертном зале «Зарядье». От Центризбиркома России на нем присутствовала секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года в течение трех дней — с 15 по 17 марта.