Жителям новых регионов России захотели разрешить голосовать по паспортам Украины

В новых регионах РФ захотели разрешить жителям голосовать по паспортам Украины

В новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях — хотят разрешить жителям голосовать на выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года, по паспортам Украины. Об этом пишут «Известия».

ЦИК ранее дал право избиркомам четырех новых субъектов утверждать перечень документов, по которым можно будет отдать голос тем, кто не получил российский паспорт. Региональные избиркомы пока этот список не утвердили, но часть из них хотят включить в него паспорт Украины.

«У нас пока еще такого постановления [об утверждении перечня документов] нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года», — сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

По ее словам, многие еще не успели получить российский документ, удостоверяющий личность. Кроме того, российские паспорта жителей новых регионов могли быть утеряны или уничтожены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пока это на стадии проекта. Да, планируем применять тот же перечень [документов], что и был в ЕДГ-2023», — сказала заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Скорнякова.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые состоится «в столь токсичной геополитической обстановке». Об участии в грядущих выборах уже объявил президент Владимир Путин.

ЦИК разрешил проведение голосования на выборах президента страны в новых регионах с введенным военным положением. До этого стало известно, что Минобороны и ФСБ России считают возможным проведение выборов президента в новых субъектах страны, в которых введено военное положение.

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.