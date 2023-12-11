ЦИК разрешил проведение выборов президента в регионах с военным положением

ЦИК России принял решение о проведении выборов в регионах с военным положением

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России разрешила проведение голосования на выборах президента страны в новых регионах с введенным военным положением. Об этом стало известно из заседания комиссии, трансляция которого доступна на сайте Центризбиркома.

В ходе заседания зампредседателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что главы четырех новых субъектов предоставили свое соглашение о возможности проведения выборов на территориях с военным положением. Члены Центризбиркома приняли соответствующее постановление.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Согласно документу, выборы президента можно проводить и в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение. Инициатива также предусматривает процедуру проведения выборов, если военное положение объявлено после принятия решения о выборах.

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.