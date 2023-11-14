Запрет на фото и судимость у кандидатов. Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Путин утвердил уточнения к порядку проведения выборов президента России

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Документ уточняет ряд положений, касающихся процедуры выборов президента.

Поправки будут внесены в закон «О выборах президента РФ». Они касаются работы СМИ, агитационных ресурсов, а также голосования в регионах, где действует военное положение.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Съемка на избирательных участках и судимость у кандидатов

Принятый закон уточняет правила фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях: ее могут проводить только лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы. Съемка на участках, располагающихся в воинских частях, должна согласовываться с командиром части.

Поправки также закрепят правила, согласно которым зарегистрированный кандидат в случае появления у него судимости должен будет предоставить сведения о ней в письменной форме. Кроме того, поправки устанавливают предельную стоимость изготовления агитматериалов — это два процента от прожиточного минимума на единицу продукции.

Согласно документу, выборы президента можно проводить и в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение. Документ также предусматривает процедуру проведения выборов, если военное положение объявлено после принятия решения о выборах.

Дата выборов президента России будет объявлена в декабре

Сенаторы одобрили уточнения в законопроект о выборах 8 ноября. По словам Андрея Клишаса, этот проект изменений является точечной донастройкой системы, которая была необходима существующему законодательству.

Согласно данным источников, Совет Федерации может объявить дату выборов президента России 13 декабря. Предположительно, их могут назначить на 17 марта 2024 года. Совфед должен принять решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Путин пока не принял решения об участии в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решения об участии в предстоящих выборах. «Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается», — сказал он.

Представитель Кремля заверил, что проинформирует о решении главы государства.