Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 13 ноября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах

Песков заявил, что Путин пока не решил насчет участия в президентских выборах

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений насчет участия в грядущих выборах главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается», — сказал он.

Песков пояснил, что на данный момент никаких решений президента нет, а также заверил в том, что, когда они появятся, то Кремль об этом проинформирует.

В начале ноября Песков также заявлял, что Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах. Сама предвыборная кампания также еще не началась, добавил тогда он.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что в президентских выборах может участвовать неограниченное число кандидатов. По его словам, обозначенным в законе критериям соответствует множество граждан России.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это провокация» Сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра разослали от имени Минобороны

      Вилла Константина Меладзе в Крыму резко подешевела

      Новый имидж Рианны вызвал споры в сети

      Экс-премьер Британии назначен на новую должность

      На Украине заявили о грядущем сокращении населения

      Песков усомнился в причастности Зеленского к диверсиям на «Северных потоках»

      Российского полковника в отставке заподозрили в крышевании банды «Саранские»

      В Британии назначили нового главу МВД

      Названа главная опасность наушников для мужчин

      Паузу в карьере Валерия Леонтьева объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости