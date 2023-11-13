В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах

Песков заявил, что Путин пока не решил насчет участия в президентских выборах

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений насчет участия в грядущих выборах главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается», — сказал он.

Песков пояснил, что на данный момент никаких решений президента нет, а также заверил в том, что, когда они появятся, то Кремль об этом проинформирует.

В начале ноября Песков также заявлял, что Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах. Сама предвыборная кампания также еще не началась, добавил тогда он.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что в президентских выборах может участвовать неограниченное число кандидатов. По его словам, обозначенным в законе критериям соответствует множество граждан России.