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12:42, 31 октября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина в президенты

Пресс-секретарь Песков: в РФ может быть разное число кандидатов в президенты

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

В России может быть разное число кандидатов в президенты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что в РФ предвыборная кампания пока не была объявлена.

«У нас в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие», — отметил Песков.

26 октября сообщалось, что Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в ходе встречи не касались темы президентских выборов.

В начале октября российский лидер разъяснил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

Путин тогда подчеркивал, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.

До этого в Кремле предположили, что никто не сможет составить конкуренцию Путину на президентских выборах.

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      Анна Щербакова
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