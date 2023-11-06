В Кремле отреагировали на сообщения о решении Путина участвовать в выборах

Песков: Путин еще не делал заявлений о своем участии в президентских выборах

Президента России Владимир Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщение агентства Reuters о якобы принятом Путиным решении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Никаких официальных заявлений главы государства относительно участия в предстоящих выборах озвучено не было, сказал Песков. Сама предвыборная кампания также еще не началась, добавил он.

Ранее Песков рассказал, что в президентских выборах может участвовать неограниченное число кандидатов. По его словам, обозначенным в законе критериям соответствует множество граждан России.