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11:42, 14 ноября 2023Россия

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «О выборах президента РФ». Они предполагают ограничения для осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях и ограничения для допуска на заседания избиркомов — предлагается допускать на них только тех сотрудников СМИ, которые работают по трудовому договору.

Принятые поправки закрепят правила, согласно которым при появлении у зарегистрированного кандидата судимости он должен предоставить в избирком сведения о судимости в письменной форме. Они также устанавливают предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения страны на единицу продукции.

Уточнения в закон о выборах президента 5 октября внесли в Думу председатели Комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также группа депутатов и сенаторов. В третьем, окончательном чтении, поправки в нижней палате парламента приняли 25 октября. Совфед одобрил уточнения в действующее законодательство 8 ноября.

Объясняя необходимость поправок, в комитете Совфеда по госстроительству и законодательству указали на необходимость уточнения ряда законодательных норм перед предстоящими в марте 2024 года. Сенатор Андрей Клишас подчеркивал, что поправки — точечная донастройка системы, необходимая для существующего законодательства, никаких глобальных трансформаций закон не претерпит.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Известно, что Совфед может 13 декабря объявить дату выборов президента России, предположительно, на 17 марта 2024 года.

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      Анастасия Шейкина
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